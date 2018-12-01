15:00 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов": "Пока температура минус 16"

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Перед матчем 16-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Крылья Советов" температура воздуха составляет -16 градусов по Цельсию, сообщает официальный Твиттер самарского клуба.

 

Напомним, при температуре воздуха -15 и ниже может быть принято решение о переносе матча. Начало игры запланировано на 16.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Оренбург - Крылья Советов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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