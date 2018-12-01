"Крылья Советов": "Пока температура минус 16"

Перед матчем 16-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Крылья Советов" температура воздуха составляет -16 градусов по Цельсию, сообщает официальный Твиттер самарского клуба.

Пока минус 16 pic.twitter.com/phFEjVYeru – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 декабря 2018 г.

Напомним, при температуре воздуха -15 и ниже может быть принято решение о переносе матча. Начало игры запланировано на 16.30 по московскому времени.

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