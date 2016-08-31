12:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" подтвердили переход Зинкова

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Как ранее предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Вячеслав Зинков подписал контракт с "Крыльями Советов", информирует пресс-служба самарцев. О сроке соглашения и финансовых подробностях сделки не сообщается. Хавбек будет выступать за "Крылья" под 21-м номером.

Напомним, что 23-летний россиянин является воспитанником "Зенита" и был капитаном второй команды сине-бело-голубых. В минувшем сезоне на его счету 3 гола в 33 матчах первенства ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14028

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Кто такой очередной лузер. в этом году из премьер лиги уехали хорошие футболисты приехали лузеры и мукунки.

12:29

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