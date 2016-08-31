"Крылья Советов" подтвердили переход Зинкова

Как ранее предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Вячеслав Зинков подписал контракт с "Крыльями Советов", информирует пресс-служба самарцев. О сроке соглашения и финансовых подробностях сделки не сообщается. Хавбек будет выступать за "Крылья" под 21-м номером.
Напомним, что 23-летний россиянин является воспитанником "Зенита" и был капитаном второй команды сине-бело-голубых. В минувшем сезоне на его счету 3 гола в 33 матчах первенства ФНЛ.
igorvasilevich
Кто такой очередной лузер. в этом году из премьер лиги уехали хорошие футболисты приехали лузеры и мукунки.
12:29