"Крылья Советов" подтвердили интерес к полузащитнику "Спартака"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что самарцы ведут переговоры об аренде до конца сезона 24-летнего полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева.

– Такая ситуация есть, – подтвердил Шикунов. – Но у нас конкретики от "Спартака" нет. Когда выяснится, что москвичи готовы отдать его в аренду, тогда может появиться ясность.

– Вы делали предложение?

– Интерес к игроку есть, но предложение пока не можем делать, Тимофеев – футболист "Спартака". Если красно-белые выразят готовность отдать его в аренду, тогда включимся в переговорный процесс.

"Крылья" занимают 13-е место в РПЛ.

В этом сезоне Тимофеев провел 7 матчей (1 – в стартовом составе) в чемпионате России, забив 1 гол. Кроме того, в его активе 4 игры в Лиге Европы, 1 – в отборе Лиги чемпионов и 3 – в Кубке страны. (Арман Мкртчян)