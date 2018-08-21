"Крылья Советов" подпишут Рохеля, которым интересовался "Милан"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что в ближайшее время в клуб на правах свободного агента перейдет 20-летний уругвайский защитник Агустин Рохель.

- "Крылья Советов" собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист, - цитирует "РИА Новости" Шикунова. - В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию.

Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл чемпионат Южной Америки в 2017 году, его предыдущим клубом был "Насьональ".

Зимой сообщалось, игроком интересуется "Милан".