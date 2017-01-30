"Крылья Советов" подпишут контракт с киберспортсменом

"Крылья Советов" подпишут контракт с игроком в киберспорт Максимом Кирилловым, сообщает официальный сайт клуба. В воскресенье состоялся официальный турнир по игре в футбольный симулятор среди болельщиков. Кириллов одержал в нем победу. На этой неделе с ним будет заключено соглашение, и он станет официальным представителем самарского клуба.

Четверка полуфиналистов турнира получила призы от "Крыльев" и приглашение на клубную базу.

– Меня переполняют эмоции. Готовился к этому турниру две недели и, считаю, заслуженно выиграл, - сказал Кириллов. - Очень рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями", ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на "Металлург". Спасибо организаторам за такую возможность!