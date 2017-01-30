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"Крылья Советов" подпишут контракт с киберспортсменом

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"Крылья Советов" подпишут контракт с игроком в киберспорт Максимом Кирилловым, сообщает официальный сайт клуба. В воскресенье состоялся официальный турнир по игре в футбольный симулятор среди болельщиков. Кириллов одержал в нем победу. На этой неделе с ним будет заключено соглашение, и он станет официальным представителем самарского клуба. 

Четверка полуфиналистов турнира получила призы от "Крыльев" и приглашение на клубную базу.

– Меня переполняют эмоции. Готовился к этому турниру две недели и, считаю, заслуженно выиграл, - сказал Кириллов. - Очень рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями", ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на "Металлург". Спасибо организаторам за такую возможность!

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14533

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