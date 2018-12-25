"Крылья Советов" подпишут 8 игроков

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин в интервью телерадиокомпании "Терра" заявил, что в зимнее трансферное окно команду пополнят восемь новых игроков.

Он также добавил, что это будут преимущественно российские футболисты. Руководство самарского клуба рассчитывает на заключение с ними контрактов до Нового года.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 17 очков после 17 туров.

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