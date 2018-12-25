21:40 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" подпишут 8 игроков

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин в интервью телерадиокомпании "Терра" заявил, что в зимнее трансферное окно команду пополнят восемь новых игроков.

Он также добавил, что это будут преимущественно российские футболисты. Руководство самарского клуба рассчитывает на заключение с ними контрактов до Нового года.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 17 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

http://www.trkterra.ru/news/krylya-sovetov-popolnyat-8-novichkov

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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