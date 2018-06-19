"Крылья Советов" подписали трех новичков

"Крылья Советов" подписали контракты с тремя новичками, сообщает официальный сайт клуба. К команде присоединились три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за "Енисей" и "Тосно".

Кроме того, самарцы продлили контракты с Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Олегом Ланиным и Михаилом Тихоновым.

Вечером команда отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Сербии.

"Крылья Советов" по итогам прошлого сезона заняли второе место в ФНЛ и вернулись в РФПЛ после года отсутствия.