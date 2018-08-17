"Крылья Советов" подписали Шейдаева и Самарджича

"Крылья Советов" объявили о переходе нападающего Рамиля Шейдаева и защитника Мирала Самарджича, информирует официальный Твиттер клуба. Контракт с Шейдаевым рассчитан на 1 год, соглашение с Самарджичем - на 2 года.

Шейдаев и Самарджич стали игроками "Крыльев Советов"

Сегодня футбольный клуб "Крылья Советов" оформил все документы, связанные с переходом форварда Рамиля Шейдаева и защитника Мирала Самарджича.

Соглашение с Самарджичем (№5) заключено на 2 года, с Шейдаевым (№11) на 1 год. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 августа 2018 г.

22-летний Шейдаев - воспитанник "Зенита" и бывший игрок молодежной сборной России. В 2017 году он сменил спортивное гражданство и выступает за сборную Азербайджана. В прошлом сезоне Шейдаев играл на правах аренды в "Жилине" и "Карабахе".

31-летний словенец Самарджич в прошлом сезоне провел 21 матч и забил 1 гол в составе "Анжи".

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