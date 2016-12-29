"Крылья Советов" подарили игровую футболку Семену Варламову

Александр Варламов, отец вратаря команды НХЛ "Колорадо" Семена Варламова, посетил базу "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба. Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров подарил отцу хоккеиста именную клубную футболку с номером 1 и фамилией "Варламов".

- Приятно, что за "Крылья" болеют такие известные люди, как Семен Варламов, который своей игровой карьерой прославляет самарский спорт. Хотим передать ему небольшой подарок от клуба и пожелать в Новом году больших спортивных и жизненных высот! - сказал Поворов.

Семен Варламов является уроженцем Самары и воспитанником местной хоккейной школы, болеет за "Крылья" и следит за их выступлениями.