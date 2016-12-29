10:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" подарили игровую футболку Семену Варламову

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Александр Варламов, отец вратаря команды НХЛ "Колорадо" Семена Варламова, посетил базу "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба. Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров подарил отцу хоккеиста именную клубную футболку с номером 1 и фамилией "Варламов".

- Приятно, что за "Крылья" болеют такие известные люди, как Семен Варламов, который своей игровой карьерой прославляет самарский спорт. Хотим передать ему небольшой подарок от клуба и пожелать в Новом году больших спортивных и жизненных высот! - сказал Поворов.

Семен Варламов является уроженцем Самары и воспитанником местной хоккейной школы, болеет за "Крылья" и следит за их выступлениями. 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14458

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