"Крылья Советов" отправились на заключительный сбор в Турцию

"Крылья Советов" отправились на заключительный тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России, сообщает сайт клуба. Сбор пройдет в турецком Белеке и продлится до 25 февраля. Первым соперником российского клуба станет "Пахтакор", встреча с которым состоится 16 февраля.
Команда отправилась на сбор в следующем составе:
Вратари: Евгений Конюхов, Георгий Лория и Виталий Шильников;
Защитники: Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Жозе Надсон, Шелдон Бато;
Полузащитники: Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Кристиан Паскуато и Жанни Брюно;
Нападающие: Сергей Корниленко, Берат Садик и Илья Визнович.