12:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" отправились на заключительный сбор в Турцию

0
0
0

"Крылья Советов" отправились на заключительный тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России, сообщает сайт клуба. Сбор пройдет в турецком Белеке и продлится до 25 февраля. Первым соперником российского клуба станет "Пахтакор", встреча с которым состоится 16 февраля.

Команда отправилась на сбор в следующем составе:

Вратари: Евгений Конюхов, Георгий Лория и Виталий Шильников;

Защитники: Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Жозе Надсон, Шелдон Бато;

Полузащитники: Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Кристиан Паскуато и Жанни Брюно;

Нападающие: Сергей Корниленко, Берат Садик и Илья Визнович.

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14575

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ