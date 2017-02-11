"Крылья Советов" отправились на заключительный сбор в Турцию

"Крылья Советов" отправились на заключительный тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России, сообщает сайт клуба. Сбор пройдет в турецком Белеке и продлится до 25 февраля. Первым соперником российского клуба станет "Пахтакор", встреча с которым состоится 16 февраля.

Команда отправилась на сбор в следующем составе:

Вратари: Евгений Конюхов, Георгий Лория и Виталий Шильников;

Защитники: Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Жозе Надсон, Шелдон Бато;

Полузащитники: Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Кристиан Паскуато и Жанни Брюно;

Нападающие: Сергей Корниленко, Берат Садик и Илья Визнович.