"Крылья Советов" отправились на тренировочный сбор в Турцию

"Крылья Советов" из аэропорта "Шерметьево" отправились на первый в межсезонье учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба самарского клуба. Команда приземлится в Анталье, откуда направится в Белек. Самарцы пробудут в Турции до 21 января.

На первом сборе у "Крыльев Советов" запланирован один контрольный матч - 20 января самарцы сыграют с румынской командой "Пандурий", которая в прошлом сезоне стала бронзовым призером национального первенства. Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25 футболистов:

Вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников;

Защитники: Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский и Максим Васильев.

Полузащитники: Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачёв, Кристиан Паскуато, Николай Кирица и Джанни Бруно.

Нападающие: Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.



Также на сборе в Турции с самарцами будут тренироваться 24-летний защитник "Шинника" Кирилл Гоцук и 26-летний хавбек "Тюмени" Данил Кленкин. Отметим, что в составе нет Йоана Молло, однако о причине его отсутствия в клубе пока не сообщают.