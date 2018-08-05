"Крылья Советов" - "Оренбург": котировки букмекеров

В воскресенье, 5 августа, в Самаре пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Игру принимает стадион "Самара Арена". Начало встречи – 16.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Крыльев Советов" на успех с коэффициентом 2,39, а "Оренбурга" – 3,65. Ничья оценивается с коэффициентом 2,92.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Крылья Советов" - "Оренбург": РПЛ, 2-й тур, 5 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)