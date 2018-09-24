"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в молодежном первенстве

"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 3:2. В составе победителей дубль на счету у Егора Голенкова, еще один гол забил Ваня Вучичевич. За краснодарский клуб Роман Симонов и Игорь Юрченко.

Молодежные команды

8-й тур

"Крылья Советов - мол." (Самара) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 3:2 (2:1)

Голы: Вучичевич, 16 (1:0). Голенков, 31 (2:0). Симонов, 40 (2:1). Голенков, 85 (3:1). Юрченко, 88 (3:2).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

24 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 2-е поле

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