"Крылья Советов" объявили о расторжении контракта с Веркаутереном

Сегодня утром по взаимному согласию был расторгнут контракт между "Крыльями Советов" и Франком Веркаутереном, сообщает официальный сайт клуба. Самарцы поблагодарили бельгийского специалиста за проделанную работу. В 2015 году он вывел "Крылья" из ФНЛ в премьер-лигу, а в прошлом сезоне занял с командой девятое место.

Об отставке стало известно после поражения "Крыльев Советов" от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре премьер-лиги. Сам специалист отказался комментировать свое увольнение, пообещав обратиться к адвокатам. После этого в клубе сообщили, что готовы судиться с Веркаутереном в том случае, если он будет не согласен с увольнением.