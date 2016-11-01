16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" объявили о расторжении контракта с Веркаутереном

0
0
0
1

Сегодня утром по взаимному согласию был расторгнут контракт между "Крыльями Советов" и Франком Веркаутереном, сообщает официальный сайт клуба. Самарцы поблагодарили бельгийского специалиста за проделанную работу. В 2015 году он вывел "Крылья" из ФНЛ в премьер-лигу, а в прошлом сезоне занял с командой девятое место.

Об отставке стало известно после поражения "Крыльев Советов" от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре премьер-лиги. Сам специалист отказался комментировать свое увольнение, пообещав обратиться к адвокатам. После этого в клубе сообщили, что готовы судиться с Веркаутереном в том случае, если он будет не согласен с увольнением.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14268

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Обидели порядочного человека, теперь срежутся в низшую лигу.

16:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ