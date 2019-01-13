"Крылья Советов" объявили о переходе Самедова

Полузащитник Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов", информирует пресс-служба клуба. О сроках контракта и деталях сделки не сообщается. Игрок будет выступать под номером 19.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Самедова 5 января. Трудовой договор с 34-летним хавбеком был расторгнут по соглашению сторон.

Самедов выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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