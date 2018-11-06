"Крылья Советов" не планируют проводить матчи РПЛ на стадионе "Металлург"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб не планирует в ближайшем будущем проводить домашние матчи на стадионе "Металлург".

Домашние матчи текущего сезона РПЛ "Крылья Советов" проводят на "Самара Арене", которая приняла шесть игр чемпионата мира. До этого самарская команда принимала своих соперников на стадионе "Металлург", который был открыт в 1957 году, он вмещает 33 тысячи зрителей.

- Мы заменили поле, постелили искусственный газон хорошего качества последнего поколения, - цитирует ТАСС Шашкова. - В течение месяца будем проходить процедуру сертификации в РФС (Российском футбольном союзе), собираем все официальные документы и отправляем, РФС обычно такие вещи не затягивает и идет навстречу. Ни в этом, ни в следующем году мы не планируем проводить там матчи РПЛ, стадион "Металлург" останется резервным, как мы и планировали. Там будут заниматься воспитанники детской школы, академии, плюс оно будет как резервное.

Молодежная команда тоже может там играть, но в основном мы, конечно, это делали для детей. Это поле делалось не для "Крыльев Советов", а для детей, чтобы у них была возможность заниматься футболом круглый год. Поле построено как наследие чемпионата мира и стадиона "Самара- Арена".