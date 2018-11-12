"Крылья Советов" начнут подготовку к матчу со "Спартаком" 14 ноября

"Крылья Советов" приступят к подготовке к матчу 15-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" в среду, 14 ноября, информирует пресс-служба самарского клуба.

Два футболиста команды - полузащитник Паул Антон и форвард Рамиль Шейдаев отправились в расположение национальных сборных.

Антон вместе со сборной Румынии проведет два матча в рамках Лиги Наций с Литвой и Черногорией. Шейдаев и команда Азербайджана сыграют с Фарерскими островами и Косово.

Игра пройдет в воскресенье, 25 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало игры – 14:00.

"Крылья" начнут подготовку к матчу со "Спартаком" 14 ноябряhttps://t.co/6upryhus2L – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 ноября 2018 г.

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