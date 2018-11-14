"Крылья Советов" начали подготовку к матчу со "Спартаком"

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 15-го тура премьер-лиги против "Спартака", информирует официальный сайт клуба. В среду самарская команда провела двухчасовую тренировку под руководством Миодрага Божовича.

В занятии принимали участие все игроки, за исключением футболистов, восстанавливающихся после травм, а также хавбека Паула Антона и форварда Рамиля Шейдаева, вызванных в сборные.

"Крылья Советов" после 14 туров занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков. Матч против "Спартака", располагающегося на 9-й строчке, состоится 25 ноября.

Все о чемпионате России - здесь