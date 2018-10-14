"Крылья Советов" могут разорвать контракт с Евгением Башкировым

Руководство "Крыльев Советов" планирует разобраться с задержанием хавбека команды Евгения Башкирова за езду в нетрезвом виде. По итогам разбирательства с футболистом могут расторгнуть контракт.

– Мы все узнаем и примем меры – он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это, – цитирует ТАСС директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова. – Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жестко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта.

Напомним, что полузащитник "Крыльев Советов" был задержан сотрудниками ГИБДД минувшей ночью. Футболист был в состоянии алкогольного опьянения и управлял машиной из каршеринга.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провел десять матчей за команду.