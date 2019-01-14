10:20 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" могут покинуть еще ряд футболистов

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин считает, что в зимнее трансферное окно самарскую команду могут покинуть еще ряд футболистов.

В зимнее трансферное окно руководство "Крыльев Советов" приняло решение расстаться с защитником Жозе Надсоном, полузащитниками Аланом Чочиевым, Йоаном Молло, Евгением Башкировым, а также с Олегом Ланиным в связи с истечением арендного соглашения. 

Кроме того, самарский клуб объявил об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака"Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перешли полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново". Позже директор по развитию клуба Александр Шикунов заявил, что трансферная кампания самарского клуба завершена.

Что касается тех, кто покидает команду, то Надсон уже покинул клуб, Чочиеву и Башкирову ищем новые команды, Молло тоже уходит, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Решение принято с учетом селекции клуба и мнения тренерского штаба. Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем правильным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах.

Есть зарплатный фонд футболистов, в который нужно укладываться. Если мы приглашаем шесть новых футболистов, логично, что кто-то должен уходить. Если говорить по Молло, то мы брали его бесплатно, и на тот момент это было усиление состава. Молло играл, но не так ярко, как прежде за "Крылья Советов", а в ноябре француз получил травму.

У Божовича была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном. У него долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5994617

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