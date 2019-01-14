"Крылья Советов" могут покинуть еще ряд футболистов

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин считает, что в зимнее трансферное окно самарскую команду могут покинуть еще ряд футболистов.

В зимнее трансферное окно руководство "Крыльев Советов" приняло решение расстаться с защитником Жозе Надсоном, полузащитниками Аланом Чочиевым, Йоаном Молло, Евгением Башкировым, а также с Олегом Ланиным в связи с истечением арендного соглашения.

Кроме того, самарский клуб объявил об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака"Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перешли полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново". Позже директор по развитию клуба Александр Шикунов заявил, что трансферная кампания самарского клуба завершена.

- Что касается тех, кто покидает команду, то Надсон уже покинул клуб, Чочиеву и Башкирову ищем новые команды, Молло тоже уходит, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Решение принято с учетом селекции клуба и мнения тренерского штаба. Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем правильным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах.

Есть зарплатный фонд футболистов, в который нужно укладываться. Если мы приглашаем шесть новых футболистов, логично, что кто-то должен уходить. Если говорить по Молло, то мы брали его бесплатно, и на тот момент это было усиление состава. Молло играл, но не так ярко, как прежде за "Крылья Советов", а в ноябре француз получил травму.

У Божовича была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном. У него долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно.