"Крылья Советов" к матчу с "Уралом" готовят помощники Веркаутерена

Пресс-атташе "Крыльев Советов" Михаил Съестнов рассказал, что команда после отставки главного тренера Франка Веркаутерена готовится к матчу 13-го тура чемпионата России с "Уралом" под руководством Ханса Виссера, Барта Кауберха и Ги Мартенса. По данным "СЭ", одним из кандидатов на замену бельгийца является Вадим Скрипченко, покинувший сегодня "Урал".

- Сегодня тренировку с командой провели Ханс Виссер, Барт Кауберх и Ги Мартенс, - сказал Съестнов. - Пока они готовят "Крылья Советов" к матчу с "Уралом". (Сергей АСТАХОВ)