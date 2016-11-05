"Крылья Советов" и "Урал" сыграли вничью

"Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России – 2:2. На голы Дмитрия Коробова и Георгия Чантурии самарцы ответили дублем Сергея Корниленко. Вадим Скрипченко проводил первый матч в качестве главного тренера "Крыльев Советов". Новый рулевой "Урала" Александр Тарханов наблюдал за игрой своей команды из вип-ложи, так как его не успели внести в заявку.

"Крылья Советов" набрали 9 очков и остались на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги. В активе "Урала" стало 10 баллов и 13-е место.

В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Крылья Советов" – с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: Коробов, 22 (0:1). Корниленко, 45+2 (1:1). Корниленко, 65 (2:1). Чантурия, 73 (2:2).

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Башкиров, Надсон, Ятченко, Маргасов, Паскуато (Чочиев, 71), Родич, Молло (Садик, 87), Корниленко.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло, Новиков, Данцев, Коробов, Фидлер, Емельянов (Подоксенов, 16), Чантурия (Ставпец, 89), Лунгу (Серченков, 82), Павлюченко.

Предупреждения: Данцев, 2. Кулаков, 9. Родич, 37. Павлюченко, 70. Башкиров, 75. Фидлер, 90+1.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Назаров (Невинномысск).

5 ноября. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Урал"