17:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" и "Ростов" сыграют в Самаре

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Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей после тщательного осмотра газона приняла решение о возможности проведения матча 20-го тура "Крылья Советов" - "Ростов" в Самаре, информирует пресс-служба "Крыльев". Встреча пройдет на стадионе "Металлург" 19 марта. Начало игры - в 14.00 по московскому времени. Напомним, что предыдущий домашний матч внутреннего первенства с "Локомотивом" (0:3) самарцы провели в Уфе.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14672

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