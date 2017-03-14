"Крылья Советов" и "Ростов" сыграют в Самаре

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей после тщательного осмотра газона приняла решение о возможности проведения матча 20-го тура "Крылья Советов" - "Ростов" в Самаре, информирует пресс-служба "Крыльев". Встреча пройдет на стадионе "Металлург" 19 марта. Начало игры - в 14.00 по московскому времени. Напомним, что предыдущий домашний матч внутреннего первенства с "Локомотивом" (0:3) самарцы провели в Уфе.

Матч "Крылья Советов" – "Ростов" состоится в Самареhttps://t.co/30YkNe06hk – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 14 марта 2017 г.