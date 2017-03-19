"Крылья Советов" и "Ростов" голов не забили

"Крылья Советов" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России сыграли вничью с "Ростовом". Голов в этой встрече забито не было.

Донской клуб набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице идущий шестым "Амкар". Самарцы набрали 16 баллов и покинули зону вылета.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - 0:0

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Таранов, Надсон, Бато, Ятченко, Мияйлович (Брюно, 79), Зинков, Глеб (Паскуато, 46), Зуев, Громов (Садик, 88).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Ф.Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Препелицэ (Девич, 90+1), Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).

Предупреждения: Нобоа, 9. Ерохин, 21. Калачев, 41. Зинков, 56. Сесар Навас, 61.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Ильясов (Казань), Архипов (Ульяновск).

19 марта. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"