"Крылья Советов" и "Ростов" голов не забили

"Крылья Советов" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России сыграли вничью с "Ростовом". Голов в этой встрече забито не было.
Донской клуб набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице идущий шестым "Амкар". Самарцы набрали 16 баллов и покинули зону вылета.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - 0:0
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Таранов, Надсон, Бато, Ятченко, Мияйлович (Брюно, 79), Зинков, Глеб (Паскуато, 46), Зуев, Громов (Садик, 88).
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Ф.Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Препелицэ (Девич, 90+1), Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).
Предупреждения: Нобоа, 9. Ерохин, 21. Калачев, 41. Зинков, 56. Сесар Навас, 61.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Ильясов (Казань), Архипов (Ульяновск).
19 марта. Самара. Стадион "Металлург".
Басист
А между тем сухая серия Медведева в чемпионате достигла 360 с гаком минут - четыре сухаря подряд.
17:08
Басист
Mangust071 = Если чистейший, то тем лучше) Меня попросту удивило, что такой апологет теории заговоров, как Серж, не сделал стойку на том матче по выложенной в моём комменте логике - а тут, где явно одна команда из двух отскочила по везению и куражной игре вратаря, усмотрел чего-то, понимашь))
17:05
sgg42
Безмозглая московская шпана, оскорбляющая здесь Ростов, по видимому считают, что они восстанавливают справедливость. Ошибаетесь, вы лишь подтверждаете тот факт, что болельщики убогих московских команд такие же убогие.
16:55
В.Коваль
смешные ребята. исходя из вашей логики то вчера спартак слил локомотиву! кругом заговор однако))))
16:44
dugniks
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16:41
zix38
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16:36
Mangust071
Басист_____Урал-Рубин, смотрел)))) чистейший матч!!! Рубин по веселее, но поле в ЕКБ, + быстрый гол Урала, ну и Урал зарубился!
16:32
serzheo
Басист___ Может быть, может быть. Только повторяется все это из года в год, болото сливает игры. А в сказки я не верю. Хотя могу конечно ошибиться.
16:31
Mangust071
Басист____________вроде, все здорово, команда Ростов, играет на такой спокухе)))) но, очков за нее не дают)
16:30
Басист
Mangust071 === Привет) Парни, видать, мыслями в еврокубках ещё. А тут уже пора в борьбу за новые включаться по полной. Минус четыре очка в двух победных по сути матчах - потом их-то и не хватит до чего-нибудь нужного, как в прошлом чемпе...
16:27
Басист
serzheo, не пори чушь) Ты попробуй так специально не забить ещё - по-любому хоть один да залетит, никто бы тогда такие моменты не стал и создавать. В теорию заговоров хочешь поиграть - вон Урал - Рубин тебе, пожалуйста, три очка у одних, а поглядим теперь, кто в финале кубка будет. А здесь в этом плане всё чисто было - это 100%.
16:23
resifi
А между тем Сельпо не забивает в 3-м матче подряд(Терек,МЮ,Кр.Советов)!
16:23
Mangust071
Басист________привет, кстати,)) но я честно болел за Ростов))) т.к. Ростов был в экспрессе)))
16:22
vladfm6868
NOVZODUM NAMREBUG Псевдо--сказка ""сельских МАШ"" закончилась навсегда.... Пора возвращаться к сеялкам--веялкам и пр. тракторам, тем более, что весенняя страда "на носу".... А клоуну--шаману ехать в родной чуркестан...... И обещанная задолженность перед командой НЕ ПОГАШЕНА..... - А ты, действительно МУДОЗВОН, хоть и ник у тебя читается наоборот.
16:21
Mangust071
Басист____Бас, без обид,) в Ростове поле еще хуже)
16:21
Mangust071
serzheo-------дак в чем слив то?????поле огород)))моменты у Ростова были!!!! скажи по каким критериям, ты , определяешь слив или нет)))))т.е. недавно Барса , по моему, Депору сдала???? ему ведь нужнее))))
16:20
Басист
Блин, ну как же так? Такие моменты надо забивать, тут даже одного из трёх хватило бы, а так минус два очка. Везёт нам на вратарей, ловящих кураж, конечно - то Ромеро суперматч выдаст, то Лория... Ну и поле, конечно, огород. Как можно на таком разрешать играть, а куда более нормальное ростовское - дисквалифицировать? Непонятно.
16:18
serzheo
Mangust071___ Таблицу посмотри - где Крылья?... А то что 1 очко - ну так и это неплохо...
16:15
Slim Taller
Уровень ростовского днища - десятое место.Даже обескровленные Крылья не могут обыграть.
16:15
NOVZODUM NAMREBUG
Псевдо--сказка ""сельских МАШ"" закончилась навсегда.... Пора возвращаться к сеялкам--веялкам и пр. тракторам, тем более, что весенняя страда "на носу".... А клоуну--шаману ехать в родной чуркестан...... И обещанная задолженность перед командой НЕ ПОГАШЕНА.....
16:15
Mangust071
serzheo_____________Сереженька, а в чем слив????
16:12
serzheo
Да ладно вам. Идет банальный слив "болота согаза" с целью заработать бабла. Бывает это каждый год. Слышь меня Басист? А ты не верил...
16:11
bolivar161
Ростов мой любимый клуб думал ,что сыграв в Англии стали королями? Нельзя зазнаваться.
16:05
0500
Чего же Лория съел перед матчем? Красава!!!
16:04
bolivar161
Как же мне стыдно за Ростов.
16:00
redgy
Почему судей за ошибки наказывают и публично оскорбляют, а игроков, таких как полоз, не попадающих без сопротивления по абсолютно пустым воротам это минует? а так неплохо на огороде отыграли, если бы не корявые напы..
16:00
bolivar161
Ростов думал шапками закидать Крылья ,но не тут то было.
15:59
shpasic
Крылья почти также круты, как МЮ!
15:59
dintos
Удивительно,как можно было не забить хотя бы один гол из трёх двухсотпроцентных моментов...Это говорит о низком классе Полоза,Девича и распиаренного Азмуна.Не видать в этом году Ростову еврокубкового места.
15:58
R-----------S---------M
пофигизм чистой воды ! два выходя один на один . полоз вообще в пустые не попал
15:58