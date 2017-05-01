"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью

"Крылья Советов" и "Оренбург" разошлись миром в матче 26-го тура чемпионата России. В составе гостей точным ударом со штрафного отметился Благое Георгиев, у хозяев с пенальти отличился Дмитрий Ятченко.

"Крылья", которые с 22 очками теперь опережают на один балл "Арсенал", покинули зону вылета. "Оренбург" с 23 очками занимает 13-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Оренбург" – 1:1 (0:0)

Голы: Георгиев, 68 (0:1). Ятченко, 85 - с пенальти (1:1).

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Надсон, Зинков, Ятченко, Брюно (Ткачев, 65), Мияйлович, Башкиров (Глеб, 72), Паскуато, Зуев, Корниленко.

"Оренбург": Руденко, Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев (Бреев, 46), Драгун, Георгиев, Воробьев (Попович, 82), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 72).

Предупреждение: Малых, 84.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

1 мая. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Оренбург"