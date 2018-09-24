"Крылья Советов" и "Краснодар" назвали стартовые составы на заключительный матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на заключительный матч восьмого тура российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе "Самара Арена" сегодня, 24 сентября, начало - 18.30 по московскому времени.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.

"Крылья Советов" - "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 24 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 18.30 (мск)