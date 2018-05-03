"Крылья Советов" и "Балтика" хотят провести стыковые матчи на стадионах чемпионата мира

Несколько клубов РФПЛ и ФНЛ, в частности "Крылья Советов" и "Балтика", рассчитывают провести стыковые матчи чемпионата России на новых стадионах, которые будут использоваться во время чемпионата мира. Однако это противоречит требованиям ФИФА. Стадионы, задействованные на мировом первенстве, должны перейти в распоряжение международной федерации ровно за месяц до старта турнира, то есть 15 мая.

– Качество газона футбольного поля является ключевым приоритетом при организации матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, – сообщили "Известиям" в пресс-службе Оргкомитета "Россия-2018". – Чтобы обеспечить необходимые условия для подготовки надлежащего состояния газона, использование футбольных полей на стадионах Чемпионата мира не допускается в течение месяца до первых матчей турнира.

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