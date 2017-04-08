"Крылья Советов" и "Амкар" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата России в Самаре. Все четыре мяча были забиты до перерыва, гости дважды выходили вперед. У пермяков отличились Януш Гол и Петар Занев (с пенальти), у самарцев голы на счету Жанни Брюно и Сергея Корниленко. Отметим, что 11-метровый удар в ворота хозяев был назначен ошибочно.

В середине второго тайма со скамейки был удален главный тренер "Крыльев" Вадим Скрипченко, в концовке встречи красную карточку получил хавбек самарской команды Вячеслав Зинков.

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22-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Амкар" (Пермь) – 2:2 (2:2)

Голы: Гол, 8 (0:1). Брюно, 16 (1:1). Занев, 30 - с пенальти (1:2). Корниленко, 32 (2:2).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Брюно (Садик, 84), Зинков, Зуев, Мияйлович (Громов, 75), Корниленко, Паскуато.

"Амкар": Хомич, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Гол (Баланович, 90+3), Огуде, Комолов, Гасилин (Костюков, 68), Салугин (Бодул, 54).

Предупреждения: Зайцев, 27. Огуде, 55. Зинков, 58.

Удаление: Зинков (Крылья Советов), 90+1 (неспорт. повед.).

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Деушев, Калугин (все Москва).

08 апреля. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"