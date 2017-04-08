"Крылья Советов" и "Амкар" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата России в Самаре. Все четыре мяча были забиты до перерыва, гости дважды выходили вперед. У пермяков отличились Януш Гол и Петар Занев (с пенальти), у самарцев голы на счету Жанни Брюно и Сергея Корниленко. Отметим, что 11-метровый удар в ворота хозяев был назначен ошибочно.
В середине второго тайма со скамейки был удален главный тренер "Крыльев" Вадим Скрипченко, в концовке встречи красную карточку получил хавбек самарской команды Вячеслав Зинков.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Амкар" (Пермь) – 2:2 (2:2)
Голы: Гол, 8 (0:1). Брюно, 16 (1:1). Занев, 30 - с пенальти (1:2). Корниленко, 32 (2:2).
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Брюно (Садик, 84), Зинков, Зуев, Мияйлович (Громов, 75), Корниленко, Паскуато.
"Амкар": Хомич, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Гол (Баланович, 90+3), Огуде, Комолов, Гасилин (Костюков, 68), Салугин (Бодул, 54).
Предупреждения: Зайцев, 27. Огуде, 55. Зинков, 58.
Удаление: Зинков (Крылья Советов), 90+1 (неспорт. повед.).
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Деушев, Калугин (все Москва).
08 апреля. Самара. Стадион "Металлург".
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 0:1 8' Януш Гол pic.twitter.com/5xrZCk8mrs– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 1:1 16' Джанни Бруно pic.twitter.com/YeO6WbuwIS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 1:2 30' Петар Занев (Пенальти) pic.twitter.com/3AdThiAnAK– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 2:2 32' Сергей Корниленко pic.twitter.com/ZGgv3FnA0e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
inspire
еще один умник - вы уж определитесь, судейки тащат Амкар, или он матчи сдает?
16:37
Richter-00
Кстати, Мешков удалил Зинкова за "двойное" нарушение. Первое - было за срыв атаки, а второе - за препятствие пробития штрафного удара. А Зотов в данном случае ни при чём. Зотов получил своё за чужую футболку. :)
16:35
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Мдяяяяяяяяяяяяя................ Этим "калийным удобряльщикам" надо в еврокубки прорываться, опуская бездарей из краснодара/ростова, а ОНИ денюжку зарабатывают, сдавая матчи.....
16:02