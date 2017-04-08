"Крылья Советов" и "Амкар" обменялись голами за две минуты

Защитник "Амкара" Петар Занев в матче 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" вывел свою команду вперед, на 30-й минуте реализовав пенальти – 2:1. Но спустя две минуты нападающий хозяев Сергей Корниленко успешно сыграл на добивании и сравнял счет.

Отметим, что фол Дмитрия Ятченко на Александре Мильковиче, за который в ворота самарцев был назначен 11-метровый, судя по всему, случился за пределами штрафной Георгия Лории.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"