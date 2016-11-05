"Крылья Советов": газон на стадионе "Металлург" находится в идеальном состоянии

Газон стадиона "Металлург", где пройдет матч 13-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Уралом", находится в идеальном состоянии, сообщает пресс-служба самарского клуба. Отмечается, что службы стадиона готовили поле всю ночь.
Матч между "Крыльями Советов" и "Уралом" начнется в 16.00 по московскому времени.
Службы стадиона готовили поле всю ночь и сейчас газон на "Металлурге" в идеальном состоянии для проведения матча pic.twitter.com/HFRZnSHqSw– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 5 ноября 2016 г.