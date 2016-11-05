10:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов": газон на стадионе "Металлург" находится в идеальном состоянии

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Газон стадиона "Металлург", где пройдет матч 13-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Уралом", находится в идеальном состоянии, сообщает пресс-служба самарского клуба. Отмечается, что службы стадиона готовили поле всю ночь.

Матч между "Крыльями Советов" и "Уралом" начнется в 16.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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