"Крылья Советов": газон на стадионе "Металлург" находится в идеальном состоянии

Газон стадиона "Металлург", где пройдет матч 13-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Уралом", находится в идеальном состоянии, сообщает пресс-служба самарского клуба. Отмечается, что службы стадиона готовили поле всю ночь.

Матч между "Крыльями Советов" и "Уралом" начнется в 16.00 по московскому времени.