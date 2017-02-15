"Крылья Советов" еще не договорились со "Спартаком" об аренде Зуева и Кутина

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб на данный момент не договорился со "Спартаком" об аренде полузащитника Александра Зуева и защитника Дениса Кутина. 23-летний Кутин провел два матча за главную команду красно-белых, а также 10 игр за "Спартак-2", в которых отметился голом. На счету 20-летнего Зуева 10 матчей за "Спартак" и вторую команду столичного клуба.

- У "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Мы хотим взять его в аренду до конца сезона. По поводу Зуева диалог продолжается. Не думаю, что "Спартак" будет их продавать, потому что это их воспитанники, и клуб сам заинтересован в молодежи.