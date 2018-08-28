"Крылья Советов": Электроснабжение стадиона восстановлено

"Крылья Советов" в своем официальном Твиттере сообщили, что энергоснабжение стадиона в Самаре восстановлено. Ранее появилась информация, что на домашней арене "Крыльев Советов" отключено электричество якобы из-за того, что застройщик стадиона ПСО "Казань" не оплачивает счета за эту услугу с начала 2018 года.

– Электроснабжение стадиона "Самара Арена" восстановлено, – говорится в заявлении самарского клуба. – 1 сентября арена примет очередной футбольный матч – "Крылья Советов" сыграют с "Анжи". Подготовка к матчу идет в штатном режиме.