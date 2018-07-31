"Крылья Советов" - ЦСКА: Хосонов, Бистрович, Чалов и Ефремов в стартовом составе гостей

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Наш состав на #КрыльяЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 июля 2018 г.
Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин pic.twitter.com/vIjZKa6LV0
"Крылья Советов" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, 31 августа 2018 года, онлайн трансляция в 19.00
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