"Крылья Советов" - ЦСКА: Хосонов, Бистрович, Чалов и Ефремов в стартовом составе гостей

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

"Крылья Советов" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, 31 августа 2018 года, онлайн трансляция в 19.00

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