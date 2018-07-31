"Крылья Советов" - ЦСКА: котировки букмекеров

Во вторник, 31 июля, в Самаре пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Игру принимает стадион "Самара Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Крыльев Советов" на успех с коэффициентом 3,98, а ЦСКА – 2,13. Ничья оценивается с коэффициентом 3,19.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Крылья Советов" - ЦСКА: РПЛ, 1-й тур, 31 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)