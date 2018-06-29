"Крылья Советов" будут арендовать "Самара Арену" для домашних матчей в премьер-лиги

Стадион "Самара Арена" примет домашние матчи "Крыльев Советов" в премьер-лиге (РФПЛ), информирует 63.ru со ссылкой на представителей областного Минспорта.

– После мундиаля стадион будет принадлежать компании-заказчику, "Спорт-Ин". Руководство "Крыльев Советов" будет перед каждым домашним матчем волжан в РФПЛ заключать договор аренды, – отмечается в сообщении. – Эта процедура занимает не много времени, два–три дня. Так будет до тех пор, пока "Спорт-Ин" не передаст стадион областным властям, – рассказали в ведомстве. – Первый матч "Крыльев" как раз пройдет в Самаре.

Ранее представители клуба сообщили, что для домашних игр в первенстве планируют использовать и стадион "Металлург". Он станет резервным.

Новый сезон РФПЛ стартует 29 июля. Сейчас футболисты "Крыльев Советов" находятся на учебных сборах в Сербии.