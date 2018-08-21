13:34 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" анонсировали трансфер легионера


"Крылья Советов" в Твиттере сообщили, что в ближайшее время состав команды пополнит новый игрок. Самарцы не стали раскрывать личность футболиста, но отметили, что соглашение с иностранным игроком рассчитано на 3 года.

Напомним, "Крылья" проводят первый сезон после возвращения в премьер-лигу. После четырех туров команда Андрея Тихонова располагается на 12-м месте, в ее активе 4 очка.

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