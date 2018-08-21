"Крылья Советов" анонсировали трансфер легионера

"Крылья Советов" в Твиттере сообщили, что в ближайшее время состав команды пополнит новый игрок. Самарцы не стали раскрывать личность футболиста, но отметили, что соглашение с иностранным игроком рассчитано на 3 года.

"Крылья Советов" подписали соглашение на три года с иностранным игроком. Подробности в ближайшее время на официальном сайте. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 августа 2018 г.

Напомним, "Крылья" проводят первый сезон после возвращения в премьер-лигу. После четырех туров команда Андрея Тихонова располагается на 12-м месте, в ее активе 4 очка.