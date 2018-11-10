"Крылья Советов" - "Ахмат": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Ахмат".

"Крылья Советов": Рыжиков, Башкиров, Самарджич, Корниленко, Чочиев, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Соболев, Шейдаев, Тихонов, Ланин, Бурлак, Яковлев.

"Ахмат": Городов, Плиев, Анхель, Думбья, Силва, Мохаммади, Раванелли, Семенов, Иванов, Уциев, Митришев.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Гащенков, Садаев, Кадыров, Мбенг, Балай, Харин.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн трансляцию игры.