"Крылья" Скрипченко победили "Урал" в Екатеринбурге

"Урал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил "Крыльям Советов". Счет уже на 2-й минуте встречи открыл форвард хозяев Владимир Ильин. После перерыва в составе гостей дубль оформил нападающий Жанни Брюно, еще один мяч на счету Кристиана Паскуато, который вышел на поле на 46-й минуте и отдал две голевые передачи Брюно.
Благодаря этой победе команда экс-наставника "Урала" Вадима Скрипченко обошла "Арсенал", покинув зону вылета. У "Крыльев" 25 очков, у "Оренбурга" (13-е место) – 26, у "Арсенала" (15-е место) – 24.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:3 (1:0)
Голы: Ильин, 2 (1:0). Брюно, 54 (1:1). Брюно, 75 (1:2). Паскуато, 89 (1:3).
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Табидзе, Данцев, Димитров, Емельянов, Манучарян (Павлюченко, 81), Павленко, Лунгу (Глушков, 79), Ильин.
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Бато, Ятченко, Брюно (Башкиров, 88), Зинков, Ткачев (Чочиев, 78), Мияйлович, Корниленко.
Предупреждения: Ткачев, 27. Корниленко, 37. Божин, 65.
Судьи: ТУРБИН (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).
8 мая. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #УралКрылья 1:0 2' Владимир Ильин pic.twitter.com/6LNc2RhPsi– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #УралКрылья 1:1 54' Джанни Бруно pic.twitter.com/72Qg0t4zXY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #УралКрылья 1:2 75' Джанни Бруно (Дубль) pic.twitter.com/qOLAAborT6– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 мая 2017 г.
trv71
Договорняк 100%.
16:30
sailor1990
Теперь Иванов поймет, на чьей стороне футбольный бог))) Судьба Урала играть в стыках. И в этом году проиграть
16:28
Уралмашевец
Это так Иванов хотел отомстить сбежавшему тренеру? Стыдно, ей-богу...
16:26