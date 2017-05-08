"Крылья" Скрипченко победили "Урал" в Екатеринбурге

"Урал" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России уступил "Крыльям Советов". Счет уже на 2-й минуте встречи открыл форвард хозяев Владимир Ильин. После перерыва в составе гостей дубль оформил нападающий Жанни Брюно, еще один мяч на счету Кристиана Паскуато, который вышел на поле на 46-й минуте и отдал две голевые передачи Брюно.

Благодаря этой победе команда экс-наставника "Урала" Вадима Скрипченко обошла "Арсенал", покинув зону вылета. У "Крыльев" 25 очков, у "Оренбурга" (13-е место) – 26, у "Арсенала" (15-е место) – 24.

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27-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: Ильин, 2 (1:0). Брюно, 54 (1:1). Брюно, 75 (1:2). Паскуато, 89 (1:3).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Табидзе, Данцев, Димитров, Емельянов, Манучарян (Павлюченко, 81), Павленко, Лунгу (Глушков, 79), Ильин.

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Бато, Ятченко, Брюно (Башкиров, 88), Зинков, Ткачев (Чочиев, 78), Мияйлович, Корниленко.

Предупреждения: Ткачев, 27. Корниленко, 37. Божин, 65.

Судьи: ТУРБИН (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).

8 мая. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"