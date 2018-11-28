"Крылья" просят РФС разобрать судейство Москалева в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил "СЭ", что клуб написал письмо в РФС с просьбой разобраться с работой судейской бригады во главе с Владимиром Москалевым во время гостевого матча 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:3). Ранее в интервью "СЭ" глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота красно-белых за то, что мяч после прострела попал в руку пытавшегося прервать передачу Зе Луиша.

– Мы написали письмо в РФС на имя Александра Александровича Алаева с просьбой дать поручение разобрать работу судей на матче "Спартак" – "Крылья Советов". Попросили рассмотреть два момента: рука Зе Луиша и падение в штрафной Шейдаева, – сказал Шашков.

– Вас не устроили объяснения главы ДСИ РФС Александра Егорова, который считает, что падение Шейдаева – это не пенальти?

– Мы написали письмо до его объяснений. В понедельник.

– "Крылья" не просили больше не назначать до конца сезона на свои матчи арбитра Москалева?

– Нет. Мы не просили этого сделать. Просто хотим, чтобы РФС разобрал два эпизода, о которых я сказал выше. (Виталий Айрапетов)

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