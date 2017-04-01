20:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" прибыли в Москву на матч с ЦСКА

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Сегодня утром "Крылья Советов" провели предматчевое занятие на клубной базе в Самаре, после чего улетели в Москву на матч 21-го тура чемпионата России с ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. После прилета "Крылья" отправились в отель, где продолжат подготовку к завтрашней игре.

Главный тренер самарцев Вадим Скрипченко взял на матч с армейцами 22 футболиста. В числе них трое игроков, которые сегодня принимали участие в игре молодежных составов – Евгений Конюхов, Сандро Цвейба и Илья Визнович. Также после перерыва, связанного с травмой, к игре готовится форвард Сергей Корниленко.

Матч ЦСКА – "Крылья Советов" состоится 2 апреля на "Арене ЦСКА". Начало игры в 17:30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14732

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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spetrov

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