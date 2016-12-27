"Крылья" получат 247 миллионов рублей из бюджета, "Лада" - 270 миллионов

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что из бюджета в 2017 году будет выделено 517 миллионов на финансовую помощь футбольному клубу "Крылья Советов" и хоккейному "Лада". По его словам, деньги пойдут на выплату зарплат и погашение задолженностей по кредитам.

- Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - "Лада" живет в долг, а бюджет "Крыльев Советов" урезан. Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит "Ладе" решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне.