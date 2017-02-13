15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" показали, как Глеб проходит медобследование

0
0
0

Как и сообщал "СЭ", белорусский полузащитник Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов". Официальный "Твиттер" клуба опубликовал видео, как 35-летний хавбек проходит просмотр. 

"Салют! Самара, привет!" - произнес Глеб.

Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Вольфсбург" и ряда других. Он уже выступал в составе "Крыльев Советов" в первой половине 2012 года и провел 8 матчей в чемпионате России. Его последним клубом был БАТЭ. 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ