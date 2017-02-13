"Крылья" показали, как Глеб проходит медобследование

Как и сообщал "СЭ", белорусский полузащитник Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов". Официальный "Твиттер" клуба опубликовал видео, как 35-летний хавбек проходит просмотр.

"Салют! Самара, привет!" - произнес Глеб.

Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Вольфсбург" и ряда других. Он уже выступал в составе "Крыльев Советов" в первой половине 2012 года и провел 8 матчей в чемпионате России. Его последним клубом был БАТЭ.