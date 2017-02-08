17:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" планируют подписать этой зимой игроков атаки

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Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что клуб не намерен завершать работу на трансферном рынке этой зимой. Самарцы подписали защитников Али Гаджибекова и Георгия Зотова, а сегодня объявили о приобретении полузащитника Срджана Мияиловича

- С Мияиловичем контракт рассчитан на 3,5 года, но это не последнее приобретение в эту трансферную кампанию, сейчас ведется работа по усилению атакующей линии, есть определенный круг кандидатов, из которых мы выбираем, - цитирует "Р-Спорт" Шашкова. - Пока рано оценивать это трансферное окно, думаю, после подписания можно будет сказать, насколько все сложилось удачно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170208/1116016705.html

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