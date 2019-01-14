"Крылья" отправились на зарубежный сбор с Самедовым и Ананидзе

"Крылья Советов" отправились в ОАЭ на первый зарубежный сбор 2019 года, сообщает официальный сайт клуба. Пройдет он с 14 по 27 января.

Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков: вратари Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, а также полевые игроки Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананиндзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Александр Соболев, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.

После перелета в Дубаи "Крылья Советов" отправятся в столицу ОАЭ – Абу-Даби. В рамках сбора у самарцев запланировано два контрольных матча – 22 января с "Жилиной", а 26 января с "Ригой".