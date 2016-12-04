21:36 4 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" остались довольны качеством стадиона "Краснодар"

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Игроки и тренеры "Крыльев Советов" впервые побывали на новом стадионе "Краснодара" в преддверии матча 17-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Все остались довольны качеством инфраструктуры арены и газона. Хавбек самарцев Йоан Молло пообщался и сфотографировался с воспитанниками кубанцев. 

На стадионе "Крылья" провели 40-минутную тренировку. Игра состоится 5 декабря, начало - в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14408

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

lottar какое чемпионство? спустись на землю, але. Ребров, Комбаров, Ещенко, Глушаков, теперь и Самедов, вам еще в эту шайку Кокорина не хватает, это чемпионы что ли? лол////////////////Ты - тупое оно. Какое чемпионство? Кокорин что-ли?

23:28 4 декабря

EVIL915

Brother Beyond---Они б за своим стадионом последили. А то на льду играют.///______ По своей воле играли, что ли??? Календарь кто утверждал??? Вопрос к руководству РФПЛ. Ландо, Магадан не представлен своим клубом в вышке...

23:21 4 декабря

Tally51

баламошка, а кто мешал этим "чемпионам" забивать? Они что с Барселоной что ли играли?

22:57 4 декабря

lottar

какое чемпионство? спустись на землю, але. Ребров, Комбаров, Ещенко, Глушаков, теперь и Самедов, вам еще в эту шайку Кокорина не хватает, это чемпионы что ли? лол

22:17 4 декабря

Brother Beyond

Они б за своим стадионом последили. А то на льду играют. Мяч как на бетоне скачет.

22:14 4 декабря

баламошка

Ох уж эти Крылья!) Вот на кой чёрт вы обыграли Спартак?! Дальше будут только катать договорняки и клянчить деньги у Володьки. Вовка, Солнышко, помоги! Мы-футбольный город! (болелы дортмундской Боруссии были бы в шоке) Поднакакали только нашей секте) А о нас они подумали!? Лучше бы дали нам чемпионство выиграть! Мы бы потом ото всех отстали. Мне-хоть трава не расти после этого. Жадины-говядины. Из разряда "ни себе, ни людям". Потом футбольный город начнёт пилить договорняки в темпе вальса.

21:57 4 декабря

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Материалы других СМИ