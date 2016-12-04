"Крылья" остались довольны качеством стадиона "Краснодар"

Игроки и тренеры "Крыльев Советов" впервые побывали на новом стадионе "Краснодара" в преддверии матча 17-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Все остались довольны качеством инфраструктуры арены и газона. Хавбек самарцев Йоан Молло пообщался и сфотографировался с воспитанниками кубанцев.

На стадионе "Крылья" провели 40-минутную тренировку. Игра состоится 5 декабря, начало - в 19.00 по московскому времени.