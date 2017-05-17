"Крылья" обыграли "Томь"

"Томь" в домашнем матче 29-го тура чемпионата России проиграла "Крыльям Советов". Голами в составе самарцев отметились Жанни Брюно и Сергей Корниленко.

"Крылья" с 28 очками поднялись на 13-е место, обойдя "Оренбург" (26 баллов).

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Томь" (Томск) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: Брюно, 5 (0:1). Корниленко, 80 (0:2).

"Томь": Солосин, Салахутдинов, Карымов, Пульич (Митерев, 66), Попов, Гвинейский (Большунов, 71), Чуперка, Баляйкин, Пугин, Голышев, Соболев.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бато, Надсон, Ятченко, Ткачев (Зуев, 58), Башкиров, Мияйлович (Зинков, 60), Паскуато, Брюно (Родич, 75), Корниленко.

Предупреждения: Баляйкин, 27. Зотов, 35. Попов, 41. Чуперка, 71.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Ильясов (Казань), Лунев (Новосибирск).

17 мая. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" – "Крылья Советов"