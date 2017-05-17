"Крылья" обыграли "Томь"

"Томь" в домашнем матче 29-го тура чемпионата России проиграла "Крыльям Советов". Голами в составе самарцев отметились Жанни Брюно и Сергей Корниленко.
"Крылья" с 28 очками поднялись на 13-е место, обойдя "Оренбург" (26 баллов).
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Томь" (Томск) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)
Голы: Брюно, 5 (0:1). Корниленко, 80 (0:2).
"Томь": Солосин, Салахутдинов, Карымов, Пульич (Митерев, 66), Попов, Гвинейский (Большунов, 71), Чуперка, Баляйкин, Пугин, Голышев, Соболев.
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бато, Надсон, Ятченко, Ткачев (Зуев, 58), Башкиров, Мияйлович (Зинков, 60), Паскуато, Брюно (Родич, 75), Корниленко.
Предупреждения: Баляйкин, 27. Зотов, 35. Попов, 41. Чуперка, 71.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Ильясов (Казань), Лунев (Новосибирск).
17 мая. Томск. Стадион "Труд".
Трансляция матча "Томь" – "Крылья Советов"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:1 5' Джанни Бруно @giannibruno9 pic.twitter.com/zucKu0pFyN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:2 80' Сергей Корниленко pic.twitter.com/pngEdC0Ytf– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 мая 2017 г.
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Ну вот и всё...привет ФНЛ!
16:58