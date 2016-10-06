03:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" начали подготовку к "Рубину" без трех "сборников"

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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против "Рубина", сообщает официальный сайт клуба. Команда готовится без трех игроков национальных команд - вратарь Георгий Лория уехал в расположение сборной Грузии, защитник Шелдон Бато вызван в сборную Тринидада и Тобаго, а Сергей Корниленко - в сборную Белоруссии. В отсутствие трех "сборников" наставник команды Франк Веркаутерен привлек к занятиям с основой несколько игроков молодежного состава. 

В преддверии матча с "Рубином", который впервые для "Крыльев" состоится на "Казань Арене", команда намерена посетить стройку другого стадиона ЧМ-2018 - "Самара Арены".

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14177

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