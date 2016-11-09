"Крылья" начали подготовку к матчу с "Зенитом"

Футболисты "Крыльев Советов" приступили к подготовке к матчу 14-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный твиттер клуба. Занятия на клубной базе подопечные Вадима Скрипченко проводят без трех футболистов, вызванных в сборные, - Шелдона Бато (Тринидад и Тобаго), Георгия Лории (Грузия) и Сергея Корниленко (Белоруссия).
Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге.
Несмотря на непогоду, наша команда приступила к тренировкам на своей клубной базе. Готовимся к предстоящей игре с "Зенитом". pic.twitter.com/AXvE8bQjaL– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 9 ноября 2016 г.