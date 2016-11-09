15:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" начали подготовку к матчу с "Зенитом"

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Футболисты "Крыльев Советов" приступили к подготовке к матчу 14-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный твиттер клуба. Занятия на клубной базе подопечные Вадима Скрипченко проводят без трех футболистов, вызванных в сборные, - Шелдона Бато (Тринидад и Тобаго), Георгия Лории (Грузия) и Сергея Корниленко (Белоруссия). 

Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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