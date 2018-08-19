"Крылья" - "Локомотив": Смолов и Фарфан в атаке у гостей

Стали известны стартовые составе "Крыльев Советов" и "Локомотива" на очный матч 4-го тура чемпионата России. В атаке у хозяев сыграют Александр Соболев и Павел Яковлев, у гостей - Федор Смолов и Джефферсон Фарфан.
Полностью составы выглядят следующим образом:
"Крылья Советов": Конюхов - Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич - Башкиров, Чочиев, Ланин - Яковлев, Соболев;
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Кленкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев;
"Локомотив": Гильерме - Кверквелия, Чорлука, Лысов - И. Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук - Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
"Крылья Советов" - "Локомотив": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – 16.30 (мск)
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- Павел Яковлев
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