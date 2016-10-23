16:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" интересуются Непомнящим

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Как стало известно "СЭ", руководство "Крыльев Советов" по-прежнему не отказалось от идеи приглашения нового главного тренера. Одним из возможных кандидатов на пост наставника самарцев является, по нашим данным, Валерий Непомнящий.

Напомним, ранее 73-летний специалист возглавлял "Томь", а также работал советником президента ЦСКА. "Крылья" после 11 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Подопечные Франка Веркаутерена одержали лишь одну победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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