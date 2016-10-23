"Крылья" интересуются Непомнящим

Как стало известно "СЭ", руководство "Крыльев Советов" по-прежнему не отказалось от идеи приглашения нового главного тренера. Одним из возможных кандидатов на пост наставника самарцев является, по нашим данным, Валерий Непомнящий.

Напомним, ранее 73-летний специалист возглавлял "Томь", а также работал советником президента ЦСКА. "Крылья" после 11 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Подопечные Франка Веркаутерена одержали лишь одну победу в чемпионате в нынешнем сезоне.